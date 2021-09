Degrado a Salerno: il Codacons diffida l'Asl

Sono state raccolte le segnalazioni dei residenti di Mariconda: nel mirino, il degrado nel quale versa terreno vicino alla Scuola Media Vernieri, in via Pasubio

Continuano le segnalazioni dei cittadini, che denunciano la scarsa manutenzione del verde pubblico e le cattive condizioni in cui versano le strade della città di Salerno. Il Codacons ha raccolto le segnalazioni dei residenti di Mariconda: nel mirino, il degrado nel quale versa terreno vicino alla Scuola Media Vernieri, in via Pasubio.

I dettagli



"Il terreno è invaso da vegetazione - scrive il Codacons in una nota - è pieno di cumuli di rovi con il conseguente proliferare di topi, blatte, scarafaggi e insetti di ogni specie. Gli alunni inoltre testimoniano che la struttura scolastica è infestata da zanzare di qualsiasi specie e dimensioni. L'avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons, dichiara: “L’area adiacente la scuola media Vernieri versa attualmente in uno stato di completo degrado, con rifiuti e sterpaglie che ne fanno l’habitat ideale per topi e insetti, con tutti i rischi per la salute pubblica. Pertanto il Codacons Campania, dando seguito alle segnalazioni pervenute dai residenti, ha diffidato il Direttore Generale dell’ASL Salerno ad intervenire urgentemente con i provvedimenti necessari alla disinfestazione di tutta la zona. In caso di inadempienza si procederà nelle sedi opportune per omissione di atti d’ufficio”.