"Lungomare Mercatello, ecco il degrado": Roberto Celano pubblica la foto su Fb

Siamo in via Leucosia, ci sono i new jersey e l'asfalto "mangiato". Erba alta e una situazione di precarietà. Il consigliere comunale: "Io mi commuovo a vedere certe cose..."

"Io mi commuovo quando vedo la città così abbandonata e degradata". Con un post pubblicato su Facebook, a corredo di una fotografia scattata a Mercatello, il consigliere comunale Roberto Celano fa riferimento alla commozione delle ultime ore, in altre parti della città, e descrive quanto accade in via Leucosia.

I dettagli

"Dietro alle cortine di fumo inalate dal manovratore in campagna elettorale - prosegue - c'è una realtà desolante". Siamo in via Leucosia, ci sono i new jersey e l'asfalto "mangiato" dall'incedere del tempo. Nella parte sottostante, i bagnanti godono del sole e degli ultimi bagni settembrini. Sulla passeggiata, invece, scenario diverso: erba alta e una situazione di precarietà.