Degrado sul Monte Ariella a Bracigliano: la denuncia del gruppo "Radici"

Dilaga l’inciviltà nel comune di Bracigliano. Oltre alla presenza di rifiuti ingombranti che circondano l’area esterna del cimitero comunale, più volte denunciata dal gruppo di opposizione “Radici”, si aggiungono anche le immagini, poco gradevoli, del pessimo stato in cui è stata lasciata l’area di pic-nic sul Monte Ariella durante la settimana di Ferragosto. Scene di degrado che hanno messo in cattiva luce il territorio comunale, dominato dalla presenza di rifiuti organici, buste della spazzatura e residui lasciati da coloro che si sono recati in quest’area verde per trascorrere la giornata di Ferragosto organizzando i classici pic-nic e le scampagnate all’area aperta. Ma non sempre - secondo l'opposizione - è colpa di coloro che si recano in quest’area per trascorrere le giornate estive in relax.

Le critiche della minoranza

I consiglieri del Gruppo “Radici”, Antonio Rescigno, Domenico Moccia, Franco Angrisani e Anna Campanella, hanno voluto portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale lo scempio verificatosi sul Monte Ariella con la richiesta di una sorveglianza più incisiva in una zona molto frequentata non solo dai braciglianesi, ma anche da residenti di Comuni limitrofi, chiedendo altresì che i rifiuti lasciati negli appositi sacchetti dell’immondizia possano poi essere ritirati con tempestività da parte degli addetti ai lavori per evitare che animali randagi possano rompere le buste della spazzatura per andare a caccia degli avanzi. “Il Monte Ariella – sostengono i consiglieri del Gruppo Radici – è un polmone verde del nostro territorio. Negli anni passati, ci siamo sempre preoccupati di pulire l’area per consegnarla nelle migliori condizioni possibili ai nostri concittadini e a coloro che si recano in questa zona per trascorrere giornate di relax. Chiediamo all’attuale Amministrazione Comunale di sollecitare con tempestività la ditta che si occupa della raccolta differenziata e della manutenzione del territorio a far ripulire l’area, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Chiediamo, inoltre, di attuare un monitoraggio più attento di questa zona, magari installando anche un sistema di videosorveglianza per stanare eventuali trasgressori delle regole del buon senso e del vivere civile”. Il Gruppo “Radici” si attende dalla maggioranza di Governo anche risposte immediate per contrastare l’inciviltà di coloro che stanno continuando ad ingombrare con i rifiuti la parte esterna del Cimitero Comunale, diventata una vera e propria discarica a cielo aperto in totale dispregio nei confronti della memoria di coloro che riposano in questo luogo sacro.