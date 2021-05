Degrado a Salerno: il Codacons diffida il Comune e chiede le dimissioni del sindaco

E' lunga la nota dei disagi: "Via degli Etruschi, via Fontana di Genca e ad Ogliara in particolare in prossimità della scuola media del V circolo di Ogliara dove persiste una discarica adiacente"

Il Codacons Campania ha diffidato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli per la situazione di degrado e inquinamento in tutte le zone alte della città, in particolare in via Degli Etruschi e rispettive traverse.

I dettagli

E' lunga la nota dei disagi che il Codacons ha stilato: "Degrado in via Fontana di Genca e ad Ogliara in particolare in prossimità della scuola media del V circolo di Ogliara dove persiste una discarica adiacente. La situazione è stata documentata dalla signora Rosalba D’Urso che da anni si batte per il decoro dei quartieri alti e dall’avvocato Matteo Marchetti. I cittadini meritano rispetto, pagano le tasse e hanno diritto a ricevere servizi adeguati. Se il sindaco non è in grado di garantirli, dovrebbe dimettersi”.