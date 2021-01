Strade "gruviera" e degrado nei quartieri di Salerno: interrogazione di Celano

Degrado nei quartieri della zona orientale di Salerno, strade ridotte a gruviera, pericoli per i cittadini. Questi i temi di una interrogazione a risposta scritta e orale che il consigliere comunale Roberto Celano (Forza Italia) rivolge al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Celano fa riferimento alle vie Migliorati e Felline, a Torrione. “Circa 10 anni fa - spiega - erano utilizzate principalmente dai residenti ma con le disposizioni della nuova viabilità (apertura ex novo di via G. Schipani, in precedenza terreno agricolo abbandonato) rappresentano oggi il più grande snodo di smistamento e raccordo di Torrione Basso con Torrione Alto (anche in virtù del senso unico di via Orofino e di via Moscati. Via Felline rappresenta, inoltre, una rampa d’ingresso alla tangenziale zona Sala Abbagnano con direzione Nord e Sud".

I disagi

“Le due arterie in orari di punta (8:30 e 14:00) sono fortemente congestionate per il traffico veicolare proveniente dalle Scuole Elementari e Materne del plesso Carlo Alberto Alemagna e scuole Medie di “Torrione Alto e I.I.S. “Giovanni XXIII”. Nonostante le strade in questione siano fortemente trafficate, “i marciapiedi non rispettano gli standard di sicurezza richiesti”. Prosegue: “Appare impossibile il transito di passeggini o di disabili a causa della presenza di barriere architettoniche, in particolare di piloni di illuminazione, presenti al centro del marciapiede di dimensione particolarmente ristretto. In alcun punto sono presenti scivoli per disabili. I marciapiedi presentano, inoltre, numerose buche divenute tane per ratti e blatte, nel mentre il manto stradale appare particolarmente sconnesso”. Problemi anche a Sant'Eustachio: "Assenza di segnaletica orizzontale e di stalli parcheggi. I residenti del quartiere Sant’Eustachio segnalano inoltre, le precarie condizioni in cui versa il viale Ciro Menotti che ha assoluta necessità di manutenzione. Non è sufficiente distribuire palette per cani ai residenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, se l’Amministrazione dimostra inefficienza e scarsa attenzione per i problemi reali”.