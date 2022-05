Dalla zona orientale alla Lungoirno, fino sul Carmine e in centro: Salerno è nel degrado, protesta a Mercatello

Da Mercatello, a via Cacciatore, dove è impossibile ormai percorrere i marciapiedi per le erbacce, fino al centro: Salerno è allo stremo, da un punto di vista ambientale, igienico e del decoro, principalmente a causa della mancata manutenzione del verde pubblico annunciata ma non ancora completata dal Comune. Ma anche per via dei rifiuti abbandonati dagli incivili e per il gravissimo stato di degrado che caratterizza, tristemente, da mesi, l'intera città. Dalle cartacce in via San Leonardo, al totale abbandono di via Seripando e via Laspro, fino all'erba altissima con ratti e blatte a Torrione e sulla Lungoirno: esasperati i cittadini per l'incuria dilagante ovunque. C'è chi sta facendo i conti con insetti molesti che hanno trovato nelle aiuole incolte un habitat perfetto e c'è chi non riesce a percorrere le strade per il verde incolto.

La protesta a Mercatello

Di ieri, intanto, la protesta dei residenti del quartiere Mercatello, scesi in piazza, in via Leucosia per accendere i riflettori sulle condizioni dell’Arenella, sul fronte mare e sulla mancata riqualificazione dell’area di via Fornari, nei pressi della stazione della metropolitana. Amareggiata, Ornella Parisi, presidente del comitato di quartiere che ha sottolineato anche come i giardini siano abbandonati. Presente all'iniziativa, tra gli altri, la consigliera del Movimento 5 Stelle, nonché vice presidente del Consiglio comunale, Claudia Pecoraro: “Stamattina (ieri per chi legge ndr) ho partecipato al presidio organizzato dal Comitato di Quartiere di Mercatello, in via Leucosia, nello spazio insistente tra il Lido Miramare ed il rudere di quello che fu il Lido Arenella. Il degrado totale nel quale versa il lungomare di Mercatello, la sporcizia, le erbacce e gli alberi non curati, la spiaggia libera inaccessibile su quel tratto, la mini discarica a cielo aperto costituita dallo stabile dell’ex Lido Arenella, rappresentano la foto plastica di una realtà amministrativa inefficace, incompetente e assente. La cura ricade sulle spalle delle cittadine e dei cittadini, di quelli che si offrono di adottare le aiuole e che autonomamente le potano e puliscono, nonostante le salatissime tasse comunali. Nonostante la Tari tra le più alte d’Italia. - ha scritto sui social la Pecoraro - Quanto ancora dobbiamo attendere affinché coloro che ci amministrano si assumano le proprie responsabilità, ammettano il fallimento totale e si dimettano? Rivogliamo solo dignità, pulizia e cura del bene pubblico".