Degrado nella spiaggia di Santa Teresa, Pessolano: "Il Comune intervenga"

"È vergognosa la situazione in cui in questi giorni si è trovata l'area della foce del Fusandola, a ridosso della spiaggia di Santa Teresa". Lo denuncia il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano, che ha inviato anche alcune eloquenti immagini: "Le foto scattate in prossimità dello scarico evidenziano la presenza di liquami maleodoranti, rifiuti e materiali inerti che stanziano a due passi dai fruitori della spiaggia che avrebbe dovuto essere, in seguito alla riqualificazione che ha preceduto l'apertura di Piazza della Libertà, il fiore all'occhiello della nuova città europea per eccellenza. Invece, la spiaggia è in condizioni di pulizia pessime e rappresenta un pessimo biglietto da visita per i numerosi turisti che in questo ultimo scorcio di agosto stanno visitando la città. Inoltre numerose sono le segnalazioni di persone che si recano per fare i propri bisogni, specie nelle ore notturne ed in preda ai fumi dell'alcol, alle spalle del chioschetto sito sulla spiaggia che esercita attività di noleggio di attrezzature balneari". "Una pulizia radicale del Fusandola di cui al mio precedente intervento - conclude il consigliere Pessolano - non può escluderne anche la foce. Il Comune deve attivarsi al più presto sia per migliorare l'immagine turistica della città, altrimenti pesantemente compromessa, che per garantire la sicurezza dei residenti nell'area intorno alla quale scorre il torrente".