Rifiuti e degrado in viale Mario De Marco: Celano (Fi) scrive al sindaco

Ancora degrado a Salerno. Rifiuti, erba e mancata di manutenzione si stanno registrando, da tempo, in viale Mario De Marco: a denunciarlo, è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere immediati interventi.

Le criticità

“La città è ormai in preda al degrado più assoluto con un’Amministrazione incapace di dare risposte alle istanze di cittadini “spremuti” da un livello di tassazione increscioso", il duro attacco del consigliere che punta i riflettori, in particolare, sulle zone periferiche che "versano in uno stato di abbandono non più tollerabile". In particolare – spiega il consigliere comunale di opposizione – “nei pressi e vicino, nonché di fronte, alla Chiesa intitolata a San Vincenzo De Paoli, sono rinvenibili cumuli di rifiuti di ogni genere, erba alta ed incolta, assenza assoluta di manutenzione di ogni genere che rende la zona habitat naturale di animali di ogni genere". Celano, inoltre, ricorda che “il 27 settembre il quartiere onorerà il santo di riferimento della Parrocchia con una festa rionale coordinata dai fedeli per cui si auspicherebbe un intervento tempestivo e particolare attenzione da parte dell’Amministrazione adita", aggiungendo la richiesta di un maggiore attenzione per i rioni periferici, la pronta rimozione dei rifiuti e di "avviare attività di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria a rendere più vivibile un quartiere, che attualmente si presenta alla stregua di una discarica a cielo aperto, anche in vista degli ormai prossimi festeggiamenti in onore del santo a cui è intitolata la Parrocchia”.