Pessolano (Oltre): "Zona Arechi nel degrado, il Comune intervenga"

"Siamo alle porte della stagione balneare ed alla vigilia dell'apertura dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, e la zona Arechi versa ancora in condizioni indecenti, inopportune a rappresentare il biglietto da visita di una città che vuole dirsi europea e sempre più aperta al turismo". Così il consigliere comunale Capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Via Generale Clark e via Salvador Allende sono invase dalla vegetazione infestante, i marciapiedi che le costeggiano non sono pienamente fruibili dai pedoni. Durante le gare della Salernitana è particolarmente diffusa la sosta selvaggia che costringe i tifosi a circolare nella corsia destinata al traffico veicolare con rischi rilevanti per la propria incolumità. Non mancano, inoltre, aree immediatamente limitrofe alla rotabile che costeggia il mare, che sono completamente dimenticate da oltre un ventennio: si pensi, ad esempio, alla struttura dell'ex Ufo Bar, adiacente a una nota stazione di rifornimento di carburanti. Dilagano, inoltre, la prostituzione - specie nelle ore notturne - e non mancano i parcheggiatori abusivi, in particolare in prossimità dello Stadio. Anche la vicina Metropolitana - lo testimonia un recentissimo episodio di cronaca - è particolarmente da attenzionare, così come le traverse nei pressi del cinema multisala". "Serve un'azione forte e tempestiva da parte del Comune - conclude Pessolano - che si sviluppi in sinergia con le istituzioni competenti, per eradicare queste criticità e rendere l'area finalmente fruibile non solo ai nostri concittadini ma anche ai turisti che vi transiteranno nei prossimi mesi".