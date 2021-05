Cava, più spazio per i dehors: l'approvazione in Giunta

Concessa la possibilità, in deroga al vigente regolamento, di ampliamenti e nuove concessioni di spazi, oltre che su marciapiedi e piazze cittadine, anche su stalli di sosta sia bianchi che blu, con il parere della Polizia Municipale in ordine alla sicurezza e al rispetto della normativa prevista dal Codice della strada, a Cava. La Giunta comunale, nella riunione di oggi pomeriggio ha approvato l’adozione di misure a sostegno degli esercizi pubblici (bar, pizzerie, ristoranti, etc). Viste le norme del Decreto Sostegni che esonerano, fino al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e consentono, fino al 31 dicembre 2021, la presentazione di domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse con procedure semplificate, la Giunta ha deliberato la nuova possibilità.

Come richiederlo

I titolari degli esercizi pubblici che intendono richiedere modifiche o ampliamenti agli spazi in concessione devono presentare domanda, in carta semplice, al Suap, a mezzo posta certificata (pec) ad amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Tutte le informazioni necessarie sono pubblicate sul sito istituzionale e sull’Albo pretorio del Comune: Cittadicava.it

Parla l’assessore alle Attività Produttive, Giovanni Del Vecchio