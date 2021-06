Delicato intervento per Enzo Fasano, il sindaco: "Tornerai prestissimo"

Enzo Fasano è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di una brutta neoplasia e si trova tutt’ora ricoverato in via precauzionale presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Roma di Verona. A renderlo noto, attraverso i social, il figlio del deputato salernitano e coordinatore provinciale di Forza Italia.

Il post del figlio Giovanni Fasano

Volevo ringraziare a suo nome il professore Claudio Bassi e la sua equipe per tutto ciò che hanno fatto e stanno facendo per lui. Mio padre desidera abbracciare, per il momento soltanto idealmente, tutti gli Amici più cari. E’ la sfida più difficile di sempre… non è la prima e non sarà l’ultima. Con l’aiuto del Signore. NON MOLLEREMO MAI, AD MAIORA SEMPRE!!!

La solidarietà del sindaco Vincenzo Napoli