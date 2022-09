Torrione, demolita anche la cappella dell'ex Istituto Sacro Cuore

Saranno costruiti appartamenti ed esercizi commerciali al posto dell'ex Istituto Sacro Cuore in via Volontari della Libertà, a Torrione. Magone e occhi lucidi, in molti residenti della zona, oggi, per la demolizione della cappella che faceva parte della scuola gestita per oltre 60 anni dalle “seguaci” della Beata Madre Clelia Merloni.

La nostalgia

Generazioni di salernitani hanno frequentato quella struttura di cui, ora, non resterà traccia alcuna. Le attività didattiche dell’Istituto Sacro Cuore sono terminate nel 2019, per il numero insufficiente delle suore che ne avrebbero dovuto portare avanti le attività.