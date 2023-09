Fa discutere a Pontecagnano Faiano la decisione di avviare le operazioni di demolizione di "Villa Crudele", ex sede distaccata del Comune che verrà sostituita da un edificio residenziale, in concomitanza con le attività didattiche della vicina scuola d'Infanzia "Arcobaleno". L'intervento di demolizione del vecchio fabbricato comincerà infatti lunedì 18, giorno in cui tra l'altro partirà anche il servizio mensa.

Sul piede di guerra molti genitori dei piccoli alunni, preoccupati per le polveri ed i rumori generati da tale intervento. Qualcuno ha già pensato di non portare i figli a scuola nel periodo dell'intervento di demolizione. A farsi portavoce delle istanze dei genitori è il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione, che ha scritto una lettera al sindaco Lanzara:

Egregio Signor Sindaco, mi preme rappresentarLe le preoccupazioni manifestate da diverse famiglie di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di via Dante per i lavori di abbattimento dell’adiacente struttura di Villa Crudele che, fino a pochi mesi fa, ha ospitato gli uffici comunali. L’intervento edilizio di natura privata, finalizzato alla realizzazione di un parco con un edificio per civili abitazioni, fisserebbe l’avvio del programma di demolizione a lunedì 18 settembre in concomitanza con lo svolgimento delle attività didattiche nel plesso confinante, data che, tra l’altro, coincide con l’avvio del servizio di mensa. I genitori suindicati esprimono, dunque, timori legittimi per il rischio di polveri e rumori connessi alle operazioni di abbattimento considerando anche che le alte temperature rendono impossibile mantenere le finestre delle aule chiuse. Condividendo l’apprensione delle famiglie, ho già provveduto a contattare l’impresa incaricata che, fornendo rassicurazioni sulle precauzioni che verranno adottate, ha confermato il cronoprogramma dell’intervento di demolizione che dovrebbe concludersi entro pochi giorni. Tale intervento, a parere mio e dei genitori, avrebbe sicuramente determinato minori disagi nel periodo estivo caratterizzato dalla sospensione didattica. Facendomi portavoce delle istanze delle famiglie, Le chiedo, pertanto, di rappresentare quanto evidenziato alla proprietà dell’area e all’impresa incaricata con l’obiettivo di concordare la pianificazione dei lavori di abbattimento nelle giornate di chiusura della scuola in modo da garantire la dovuta serenità a tutti i genitori. Gli stessi, in caso contrario, valuteranno, di conseguenza, di non far frequentare i propri figli durante le fasi di demolizione indicate. Fiducioso in un Suo celere e cortese interessamento, porgo cordiali saluti.