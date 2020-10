"Negli ultimi 3 giorni, 3 positivi in un solo polo": la denuncia e l'appello del medico del 118

Negli ultimi tre giorni trasportati in pronto soccorso solo nel mio polo tre pazienti positivi al Covid-19 (un paziente al giorno). Stiamo ripiombando nell' emergenza: gli ospedali sono al collasso, per cui risulta difficile aiutarvi quando siete già infetti. Quando arriviamo in ospedale, restiamo in attesa con il paziente a bordo dell' ambulanza , al sole, sotto alla pioggia , di giorno o di notte, e ogni volta si aspetta almeno 6 ore. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il medico del 118 Girolamo Mazzeo per puntare i riflettori sull'emergenza Covid-19 e sul punto della situazione all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. "Vi raccomandiamo di indossare correttamente le mascherine coprendo bocca e bene anche il naso e di lavarvi le mani. Se siete infetti il problema non è solo il vostro, ma di tutti coloro con cui siete entrati in contatto", ha concluso il medico, facendo appello al senso di responsabilità di tutta la comunità.