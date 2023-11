Salerno, non si fermano all'alt dei carabinieri: tre giovani denunciati

Sono stati denunciati a piede libero i tre giovanissimi che nella giornata di ieri non si sono fermati all'alt intimato dai carabinieri, scatenando così un inseguimento sul lungomare Marconi a Salerno. Si tratta, come riporta Il Mattino, di un 18enne, un 20enne (che era alla guida) e di un 16enne.

L'intervento

I carabinieri, durante un servizio di controllo, hanno notato che alla guida di un'auto in transito vi era un giovane già noto per via di alcuni precedenti per spaccio. Una volta intimato l'alt, il 20enne è scappato verso il lungomare ed ha abbandonato l'auto poco dopo proseguendo la fuga a piedi. Quando è stato raggiunto da uno dei militari, il giovane ha colpito lo stesso con una gomitata nel tentativo di scappare nuovamente. Così i tre ragazzi sono stati fermati. Contestualmente i carabinieri hanno anche sequestrato il cellulare che il 20enne aveva lanciato nelle aiuole durante la fuga. Perquisita anche la vettura su cui viaggiavano i tre. All'interno della stessa non è stato trovato nulla.