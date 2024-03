A Ravello, un'area di deposito edile e di movimentazione terra situata in località Grotta del Lago è stata sequestrata dai Carabinieri, dal Nucleo Forestale e dall'ufficio tecnico comunale per mancanza delle autorizzazioni necessarie. Il sequestro, come riportato da “Il Mattino”, ha evidenziato la presenza di materiale edile, attrezzature, un escavatore e veicoli fuori uso. L'indagine ha rivelato che l'area, in uso per tali attività da circa 40 anni, è classificata come bosco ceduo.