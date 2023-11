La polizia ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “Oro rosso”, ha effettuato il sequestro di 700 chili di batterie di piombo in un deposito situato a Cava de’ Tirreni. Il titolare, un 44enne salernitano, è stato deferito in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti.

Il bilancio

In totale, in occasione del ponte di Ognissanti, che ha determinato un notevole incremento di viaggiatori nelle stazioni, sono stati intensificati i controlli negli scali ferroviari e sui treni da parte del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania: 7.054 le persone identificate, di cui 964 positive allo SDI, 10 le persone denunciate.