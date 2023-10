Deposito a cielo aperto di rifiuti ad Ascea: scatta il sequestro, due denunce

La Guardia Costiera di Acciaroli, con il supporto del N.I.T.A. (Nucleo Intervento Tutela Ambientale di Agropoli, ha sequestrato un terreno, nel comune di Ascea, di circa 1.500 mq poichè diventato deposito incontrollato di rifiuti. L’operazione è stata eseguita attraverso l’uso di droni ed ha consentito di scoprire, in un’area ritenuta sensibile, rifiuti di varia natura: scarti edili, mattoni, sanitari in ceramica, residui di cartongesso, rifiuti di plastica, rifiuti di gomma, vegetazione potata, materiale in legno, sacchetti contenenti calce per lavori edilizi, bidoni di plastica con indicazioni circa il contenimento di sostanze chimiche.

L'operazione

Il tutto era sul terreno, privo di qualsiasi protezione dagli agenti atmosferici, in assenza di un sistema di impermeabilizzazione e con conseguente grave degrado per l’ambiente. Le indagini hanno permesso di far emergere una serie di violazioni in materia ambientale legate al Codice dell’Ambiente. Denunciate due persone all’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania.