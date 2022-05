Depuratore di Mercato San Severino: aggiudicata la gara per i lavori

Aggiudicata la gara pubblica, per un importo di 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, relativa ai lavori al depuratore di Costa a Mercato San Severino. Dopo una lunga attesa, a darne comunicazione ufficiale è la Gori, gestore dell’impianto, attraverso il suo responsabile del Programma Investimenti Andrea Palomba. “Con verbale di gara numero 4 del 3 maggio – si legge nella missiva inviata al sindaco Antonio Somma – le operazioni di gara sono state ultimate e si procederà all’avvio della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione dei lavori”.

I dettagli

Attraverso la sostituzione di apparecchiature oramai obsolete, il maxi intervento consentirà di potenziare il ciclo depurativo, riducendo anche le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai cattivi odori provenienti dall’impianto, ed i rumori molesti legati ad alcune fasi della depurazione. “Questa notizia è la risposta concreta ai disagi di tanti cittadini soprattutto nel periodo estivo – sottolinea il sindaco – abbiamo lavorato duramente per questo risultato che, oggi, portiamo a casa con soddisfazione ed un pizzico di orgoglio. La tutela della salute dei cittadini, la qualità dell’aria e la salvaguardia dell’ambiente sono stati, sin dall’inizio, al centro del patto che abbiamo stretto con la comunità di Mercato San Severino per richiedere con forza un intervento strutturale di cui trarranno beneficio non solo i residenti”.