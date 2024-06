Caldo e afa: al via la derattizzazione ad Agropoli, l'avviso

Al via, il 17 giugno, il trattamento di derattizzazione sul territorio comunale di Agropoli. Saranno collocate esche rodenticide con principi attivi di derivazione idrossicumarinica. "In caso di ingestione accidentale consultare il medico e somministrare l'antidoto vitamina k (Centro antiveleni Ospedali Riuniti Cardarelli Napoli tel. 081.5453333-081.7472870)", si legge su un avviso del Comune. Si raccomanda prudenza, specie per gli animali domestici.