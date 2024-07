Blatte e topi a Salerno: programmati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione , il calendario

Con il caldo, aumentano blatte e topi in città. Così, l'amministrazione comunale corre ai ripari, sollecitando l'Asl per gli interventi da attuare sul territorio. Non si lascia attendere, dunque, la risposta dell'Azienda Sanitaria che rende noto il calendario dei servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree comunali. In particolare, a Salerno nei giorni 1, 2 e 3 luglio sarà effettuata la disinfestazione adulticida, mentre dal 15 al 19 luglio l'intervento di derattizzazione. "I trattamenti di disinfestazione larvicoda saranno effettuati dopo le ore 14, quelli per la disinfestazione adulticida dopo le 23, la derattizzazione in orario diurno, a partire dalle 8.30", fa sapere l'assessore all'Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella.

Le precauzioni

Durante tali interventi si consiglia, per precauzione, la chiusura delle finestre e la sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria. Vanno, inoltre, tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all'aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Mobili e giochi per bambini rimasti all'esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere.