Salernitana-Napoli: la presunta aggressione ai danni della tifosa azzurra e l'appello di Celano

La questura faccia chiarezza su quanto racconta la tifosa napoletana che sostiene di essere stata aggredita, stigmatizzando l'inerzia di agenti che, nonostante le richieste di aiuto, non sarebbero intervenuti per tutelare l'incolumità della stessa e di altre due persone. Si faccia chiarezza su quanto accaduto, sulle dinamiche e si accerti se il "racconto" della tifosa sia verosimile (nel qual caso gli autori dell'aggressione andrebbero adeguatamente puniti) o, come mi riferiscono e sembrerebbe dalle dinamiche un po' fantasiose del racconto, sia romanzato e spinto dal desiderio di notorietà e celebrità. In tal caso andrebbe tutelata l'immegine della città e di una tifoseria che, a quanto è parso a tutti, è stata esempio di civiltà e calore.

Lo ha scritto su Facebook il consigliere di Forza Italia del Comune di Salerno, Roberto Celano, dopo il racconto di una tifosa azzurra in merito a una presunta aggressione da parte dei tifosi Granata. Notizia, questa, poi rimbalzata sui media. In tanti, sui social, invitano le autorità competenti a far chiarezza sulla situazione che si sarebbe registrata in occasione della partita Salernitana-Napoli.