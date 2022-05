Vallo della Lucania, detenuto tenta la fuga dall'ospedale: bloccato dagli agenti

Farsi portare in ospedale per poi tentare la fuga. È il piano di evasione pensato da un detenuto del carcere di Vallo Della Lucania.

Il fatto

Il 30enne si è procurato delle ferite al braccio chiedendo di essere portato urgentemente in ospedale. Giunto presso il nosocomio, l'uomo ha provato a fuggire da una finestra in un momento di distrazione degli operatori sanitari. Il tentativo di fuga, però, è stato fermato sul nascere dagli agenti penitenziari e dalle guardie giurate dell'ospedale, che hanno bloccato il 30enne e lo hanno riaccompagnato in carcere.