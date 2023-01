Deviazione del Fusandola, interrogazione al ministero dell'Ambiente

"In merito alla questione del Fusandola, il Comune di Salerno risulta inadempiente nonostante la pronuncia del Gip dello scorso 15 aprile, che evidenzia le gravi irregolarità riscontrate". È quanto afferma il deputato Pino Bicchielli, che chiede l'intervento del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso un'interrogazione ad hoc. L'obiettivo è conoscere "quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, si intendano assumere per evitare irreparabili danni alla pubblica e privata incolumità, derivanti dalla deviazione abusiva del torrente Fusandola di Salerno, sul quale sono stati costruiti il complesso immobiliare Crescent e una piazza pubblica".

L'interrogazione

"Occorre provvedere - scrive Bicchielli - a dare esecuzione alla pronuncia del Gip del Tribunale di Salerno del 15 aprile 2021, relativamente alla deviazione illecita del torrente Fusandola per la realizzazione del fabbricato privato “Crescent” e della adiacente piazza pubblica nella città di Salerno. Il Comune di Salerno non può sottrarsi alle proprie responsabilità e non può continuare a fare orecchie da mercante rispetto ad episodi gravissimi che rischiano di mettere in pericolo la pubblica incolumità".

L'intervento di Celano

Analoga interrogazione è stata presentata anche dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città, Roberto Celano, che ha chiesto al sindaco Napoli chiarimenti sui provvedimenti messi in campo per tutelare l'integrità della vita e dell'ambiente dai pericoli derivanti dalla deviazione del torrente Fusandola. "Parliamo, ancora una volta, di intollerabili omissioni da parte dell'attuale amministrazione che ha responsabilità morali e non solo. Tali responsabilità, infatti, non sono unicamente ascrivibili solo a coloro che hanno reso possibile la deviazione abusiva ma a chi, pur avendone i titoli, non interviene nell'immediato per scongiurare i rischi evidenziati in sentenza" ha spiegato il consigliere Roberto Celano.