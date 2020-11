Didattica a distanza nelle scuole, lettera a Conte e Azzolina: "Perchè non avete fermato De Luca?"

Il Coordinamento Scuole Aperte Salerno ha inviato, questa mattina, una lettera al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per chiedere il loro intervento dopo la decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di disporre la didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

Le critiche

Per i membri del coordinamento, scesi in piazza nei giorni scorsi, “tale circostanza in assenza di qualunque dato epidemiologico reperibile, se non quelli forniti oralmente dal Cts Regionale e dal Presidente, mette in grave difficoltà e a rischio dispersione scolastica una regione già fortemente sottoposta a tale fenomeno; nella consapevolezza quindi, che la Scuola Pubblica nei nostri disastrati territori è uno dei pochi presìdi di socialità e di multiculturalità, riteniamo che il ricorso diffuso della didattica a distanza o integrata non è democratico e non riesce a raggiungere tutta platea di studenti per diverse ragioni che vanno dall'assenza di device (o di un numero sufficiente di essi) o internet nelle famiglie, all’assenza di connessione nelle aree interne. Questo crea una condizione di disparità inaccettabile soprattutto in una Regione del Sud Italia dove si sta tentando faticosamente di colmare, con il supporto appunto della scuola, il divario socio-culturale rispetto alle regioni del Nord”.

I dati

Il Coordinamento tra Consigli di Istituto della Provincia di Salerno, confortato anche dalla volontà dei dirigenti scolastici, ha eseguito un'indagine su oltre 30 istituti della provincia di Salerno, e su un campione di oltre 30 mila studenti, solo 19 sono risultati positivi, pari allo 0,065%. “Vi è da rilevare che – si legge ancora una lettera - da parte della Regione Campania negli scorsi mesi non è stato messo in atto alcun massiccio piano di investimenti per migliorare e mettere in sicurezza le strutture scolastiche, non è stato fatto alcun recupero di strutture pubbliche dismesse per aumentare il numero delle aule e nessun potenziamento dei trasporti pubblici, nonostante tali condizioni, gli Istituti scolastici hanno lavorato alacremente negli ultimi giorni precedenti la riapertura, con pochi mezzi, per permettere ai ragazzi di andare a scuola in sicurezza”.

L’appello finale: