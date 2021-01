"Più fondi per ridurre il rischio idrogeologico": la richiesta dei Consorzi di bonifica

"E' necessario mettere in campo ulteriori progettualità per rafforzare la difesa idrogeologica. Bisogna cogliere l’occasione del Recovery plan per finanziare le nuove opere di difesa a cura dei Consorzi di bonifica". Lo chiedono i presidenti dei due enti di Bonifica, Vito Busillo e Roberto Ciuccio