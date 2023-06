Condannato per pubblicato su facebook alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di sindaco ed assessori di Amalfi. A stabilirlo il giudice Paolo Valiante della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno. Ad essere condannato per diffamazione il presidente dell'associazione Mani Pulite e consigliere di minoranza di Atrani, Andrea Cretella.

Il fatto

Nel 2018 Cretella denunciò l'eccessiva quantità di gas di scarico prodotta ad Amalfi dalle migliaia di veicoli, auto e pullman e dalle imbarcazioni che ogni giorno circolavano, specie d'estate, nel comune capofila della Divina. Un riversando nell'aria sostanze nocive e polveri sottili che avrebbero potuto generare con maggiore facilita' patologie tumorali ai polmoni e alle vie aeree respiratorie. A ciò si associò anche un esposto ai carabinieri di Amalfi, con tanto di foto, filmati e documenti che provano, a suo dire, il rischio di inquinamento ambientale. A chiudere il cerchio un post di facebook nel quale lo stesso attribuiva le responsabilità al sindaco Daniele Milano e alla sua amministrazione, nonché alla minoranza, usando termini forti. Di qui la denuncia da parte del sindaco che ha portato alla condanna in primo grado, seconda la quale Cretella dovrà pagare una multa di 600 euro ed il risarcimento delle spese legali, nonché 500 euro ad ogni componente della giunta come danno civile.

Il ricorso

Cretella, sul suo profilo facebook, ha annunciato il ricorso in appello "e anche in Cassazione" se necessario "per dimostrare la mia innocenza". "Ecco cosa capita a chi si impegna per tutelare la salute dei cittadini" ha scritto il presidente dell'associazione Mani Pulite.