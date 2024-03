Dighe a Casalbuono e Montesano sulla Marcella a: venerdì la presentazione del progetto

Venerdì 22 marzo alle ore 10:00 verrà presentato online sulla piattaforma Zoom il progetto per la realizzazione di due dighe nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Il progetto, denominato Diga Casalbuono e Diga Montesano sulla Marcellana ha come obiettivo la regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e l'utilizzo delle acque in agricoltura. Gli obiettivi del progetto includono la laminazione delle piene sul Tanagro, il soddisfacimento del fabbisogno irriguo e la produzione idroelettrica. Si prevedono anche benefici in termini di valorizzazione ambientale a fini turistici.