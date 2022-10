Nocera Superiore, cinque progetti finanziati nell'ambito del Pnrr

Sono cinque i progetti finanziati al Comune di Nocera Superiore nell'ambito del Pnrr. I progetti in questione sono tutti legati all'innovazione digitale dell'ente. "Nocera Superiore - sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano - si è fatta trovare pronta anche stavolta nel cogliere l’opportunità dei fondi PNRR, che serviranno a rendere sempre più accessibili, trasparenti e veloci i servizi al cittadino, a completare il processo già avviato da quest’amministrazione di conversione degli archivi di carta in digitale, a promuovere il patrimonio archeologico in linea con gli standard europei. Nel percorso identitario della Nuceria che stiamo costruendo, mattone dopo mattone, anche la cultura digitale farà la sua parte".

Gli obiettivi

I progetti finanziati sono finalizzati al raggiungimento di cinque obiettivi strategici: diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata da gran parte della popolazione; colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; arrivare all’utilizzo dei servizi di archiviazione in cloud; raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese con reti a banda ultra-larga