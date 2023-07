Scuola, l'allarme della Cgil: "A settembre la provincia di Salerno perderà 41 istituti"

“Il dimensionamento scolastico e l’autonomia differenziata avranno effetti sociali ed economici disastrosi. La provincia di Salerno perderà a partire dal prossimo anno 41 istituti scolastici”. È l'allarme che lancia la segretaria della Flc Cgil Salerno, Maria Teresa D'Alessio. “La Campania - spiega - sarà la regione più colpita dal dimensionato scolastico che questo Governo sta portando avanti e la provincia di Salerno sarà la più penalizzata”.

Le previsioni

Secondo le previsioni, tra il 2024 e il 2026, si perderanno 153 posti dirigenziali e conseguentemente lo stesso numero di istituti scolastici. “In termini assoluti è il numero più alto d’Italia - sottolinea la segretaria Flc - anche se in termini percentuali la perdita è del 16% il dato è allarmante. Già a partire dal prossimo anno scolastico 2023/2024 solo in provincia di Salerno il dimensionamento riguarderà 41 istituti scolastici che non sono riusciti a raggiungere la soglia minima di alunni imposta dal Ministero. Una situazione che in termini occupazioni e sociali avrà ripercussioni disastrose per il nostro territorio, il più vasto della Regione. Il nostro sindacato, in virtù degli effetti che si profilerebbero, a tutela dei lavoratori e della popolazione scolastica ha già approntato numerosi ricorsi il cui esito sarà noto nei prossimi mesi”. Da settembre la Cgil avvierà un ciclo di assemblee nelle scuole per discutere delle misure e delle azioni da intraprendere. "La Campania - conclude D'Alessio - è una delle regioni con il più alto numero di abbandono della scuola dell’obbligo e il dimensionamento scolastico aumenterebbe questa quota già elevata. I dirigenti scolastici si troverebbero in grosse difficoltà a controllare il fenomeno, ad attivare tutte le procedure previste, perdendo di vista così i più fragili con una ricaduta ancora più disastrosa sul tessuto sociale di questa Regione”.