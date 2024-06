Attimi di preoccupazione, oggi, sul molo di Marina di Pisciotta, dove un'auto in sosta ha iniziato a procedere senza conducente, in quanto quest'ultimo aveva dimenticato di inserire il freno a mano. La vettura, bloccata da una barca ormeggiata, è finita sulla banchina, rischiando tuttavia di finire in mare. Nessuna grave conseguenza.