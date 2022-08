Diocesi Nocera-Sarno, nominati tre nuovi parroci: ecco i nomi

Il vescovo della Diocesi Nocera-Sarno Monsignor Giuseppe Giudice ha ratificato le nomine dei nuovi sacerdoti che riguardano, in particolare, le parrocchie di Nocera Inferiore, Sarno e Scafati.

Le nomine

Il sacerdote Vincenzo Spinelli è il nuovo parroco della Cattedrale di San Prisco di Nocera Inferiore, monsignor Domenico Cinque, invece, guiderà la parrocchia Santa Maria dei Bagni di Scati; il sacerdote Giuseppe Danese sarà l’amministratore della parrocchia di Sant’Alfonso Maria de Liguori di Sarno. L’inizio del ministero è previsto nel mese di settembre.

Il commento

“Mentre ringrazio per il lavoro svolto, in modo particolare dai figli di san Francesco che lasciano la Comunità di Santa Maria dei Bagni in Scafati dopo molti anni, invito ad accogliere, in serena e gioiosa obbedienza, le nuove disposizioni per costruire insieme la Chiesa secondo la volontà del Signore” dichiara il vescovo Giudice.