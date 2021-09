Diocesi di Salerno, Bellandi nomina sei nuovi parroci e quattro vice

Don Roberto Faccenda, attuale direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile e referente per il Servizio per la pastorale scolastica, il quale è stato scelto come nuovo cappellano dell’Unione Sportiva Salernitana 1919

L’arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha deliberato dieci nuove nomine prima dell’inizio dell’anno pastorale. Continua, dunque, la serie di avvicendamenti all’interno delle parrocchie.

I nuovi parroci

Si tratta di don Roberto Faccenda, attuale direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile e referente per il Servizio per la pastorale scolastica, il quale è stato scelto come nuovo cappellano dell’Unione Sportiva Salernitana 1919; don Paolo Carrano e don Virgilio D’Angelo guideranno la parrocchia del quartiere San Leonardo; don Roberto Piemonte è il nuovo rettore di San Giorgio in via Duomo; don Adriano D’Amore quella di San Nicola Tolentino e San Giovanni Battista a Piano di Montoro (che rientra nella Diocesi salernitana); don Emanuele Ferraro quella di San Valentiniano nella frazione Banzano, sempre a Montoro.

I vice parroci

Quattro i nuovi vicari parrocchiali: don Giuseppe Greco, cappellano della Polizia di Stato, ha assunto l’incarico alla parrocchia di Santa Margherita; don Stefano Pesce alla parrocchia di Santa Croce a Torrione; don Leke Oroshi sarà vice parroco di Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco; monsignor Francesco Spaduzzi alla parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli e Santa Maria a Favore e Santa Barbara a Castel San Giorgio.