Colpito da un malore e "abbandonato" dalla sua azienda: la denuncia dell'associazione Help in favore di un lavoratore

Indicazioni errate per rientrare a casa e poi la totale indifferenza da parte dell'azienda presso cui lavora: è quanto avrebbe subito l'8 luglio, un dipendente della nota Azienda di Trasporti campana, Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud s.rl. La vicenda è stata segnalata dall'associazione Help capitanata da Lorenzo Forte: "Abbiamo saputo che l'8 luglio alle ore 14:30 al caldo rovente di 31°C, un dipendente della nota Azienda di Trasporti è stato colpito da un malore a Giffoni Valle Piana ed è stato praticamente abbandonato dalla sua stessa azienda. - racconta Forte - Il cinquantenne, con la mansione di verificatore di titoli di viaggio inidoneo alla guida del bus per problemi di salute, dopo un turno iniziato alle 7.30 di mattina si era ritrovato alle 14.20, a causa di un errore nella stesura del turno di lavoro, presso la fermata del Cinema di Giffoni Valle Piana, di fronte al Convento San Francesco, in coppia con il collega, senza possibilità di ritornare presso la sede aziendale. Differentemente da come indicato, il bus per il ritorno, infatti, sarebbe passato di lì a 50 minuti. Erano ormai quasi 8 ore che i lavoratori combattevano la lotta all’evasione tariffaria. Numerose sono state da parte dei due lavoratori le chiamate ed i messaggi ai diretti superiori per cercare aiuto, nella totale indifferenza di quest’ultimi che non hanno mai risposto a telefono".

Il malcapitato protagonista dell'episodio è stato costretto ad allertare il 118, con la pressione arteriosa minima“schizzata” a 140, la corsa prima all’Ospedale Ruggi e poi il trasferimento al nosocomio di Cava dei Tirreni, dove i medici sono riusciti ad arginare il fenomeno a seguito di due ore di terapia. "Nemmeno all’uscita dall’Ospedale l’umanità è affiorata, tutto nel disinteresse totale dei pionieri dell’Azienda per la quale il dipendente lavora da oltre 20 anni. - continua Forte- Alla base di tutta questa incresciosa vicenda c’è la lotta contro chi non può più svolgere l’unica attività considerata produttiva per le società di trasporto: guidare il bus. I lavoratori, quindi, si sentono solo numeri per le aziende: non ci sono uomini, ma solo macchine da sfruttare fino al completo annichilimento. L’umanità si è spenta a favore del tornaconto dei grandi imperi economici", concludono dall'associazione Help.

L'appello di Forte