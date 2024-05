Salerno, i dipendenti dichiarano lo stato di agitazione: richiesto incontro in Prefettura

I sindacati del personale del Comune di Salerno (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa) hanno proclamato lo stato di agitazione, denunciando una serie di violazioni contrattuali e mancanze organizzative da parte dell'amministrazione comunale. Le organizzazioni sindacali hanno inviato una comunicazione formale al Prefetto di Salerno, al sindaco Vincenzo Napoli, lamentando la mancanza di rispetto per il ruolo degli Organismi di Sicurezza e l'assenza di adeguati processi informativi preventivi, come stabilito dai contratti in vigore.

La nota

I sindacati evidenziano diverse criticità, tra cui la mancata convocazione di regolamenti attuativi, la mancanza di corrispondenza delle indennità contrattuali, e le criticità relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la Polizia Municipale. È stata inoltre segnalata la mancanza di adeguati dispositivi di sicurezza e la mancata consegna delle divise ai nuovi assunti. In risposta a queste problematiche, i sindacati hanno deciso di mobilitare i dipendenti, annunciando lo sciopero generale di tutti i lavoratori a meno che non si giunga a un accordo durante la trattativa. Chiesta la convocazione urgente di un tavolo presso la Prefettura di Salerno per discutere e risolvere le questioni sollevate, sperando in un riscontro celere e positivo. Al momento, in attesa della convocazione della Prefettura, restano sospesi gli straordinari.