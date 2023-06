Assistenza e visite "negate" al Ruggi, D'Amato risponde ai familiari dei degenti: "Adotteremo ogni utile iniziativa"

La Direzione dall'Azienda comprende le motivazioni di chi soffre e dei loro familiari. Pertanto, non può non accogliere le segnalazioni pervenute e assicura il necessario approfondimento, pur rappresentando che i pazienti non autosufficienti di norma sono assistiti dai propri parenti e badanti durante il ricovero.

Lo ha assicurato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "San Giovanni e Ruggi d'Aragona", dottor Vincenzo D'Amato, a seguito dell'appello lanciato attraverso la nostra testata da numerosi lettori, familiari di degenti, circa la possibilità di assistere i loro cari ospedalizzati. Dalle testimonianze dei cittadini che ci hanno contattato, infatti, è emerso come, attualmente, venga ancora negata, ai parenti dei ricoverati, la possibilità di far sentire la propria vicinanza e di supportare i degenti se non, nel migliore dei casi, attraverso brevissime visite in orari ristretti, nonostante l'emergenza Covid sia terminata. Disperati, i parenti degli ospedalizzati che hanno rivolto la loro richiesta di aiuto al direttore D'Amato. Quest'ultimo, mostrando sensibilità e prontezza nella risposta, ha accolto le loro segnalazioni: "Per il tramite della Direzione Medica di Presidio, del Servizio Sociale e dell'URP sarà adottata ogni utile iniziativa che consenta di accogliere l'esigenza rappresentata e, al tempo stesso, di evitare interferenze con le attività sanitarie e la sicurezza delle cure", ha annunciato il direttore generale del Ruggi.

La soddisfazione

Sospiri di sollievo e nuove speranze, dunque, per i cittadini che chiedono di assistere da vicino i loro cari in ospedale, attraverso l'ampliamento degli orari di visita e, in caso di necessità, con l'eventuale possibilità di trascorrere la notte accanto ai ricoverati, sempre rispettando ogni norma anti-contagio e di sicurezza richiesta.