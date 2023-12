Direzione Musei, Faiella (Cisl Fp): “Una sede anche a Salerno”

“Riprendiamoci la gestione dei Beni Culturali con la creazione di un centro operativo della direzione regionale dei Musei Campani direttamente a Salerno”. E’ questa la proposta organizzativa della Cisl Fp salernitana, guidata da Miro Amatruda, al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A sollecitare l’operazione esecutiva sono stati Nicola Merola, capo dipartimento delle Funzioni Centrali e Michele Faiella, coordinatore Beni Culturali della Cisl Fp Salerno. Questi i siti attenzionati dal sindacato: Villa Romana di Minori; Museo Archeologico di Sarno; Museo Archeologico di Pontecagnano; Museo Archeologico di Eboli; Museo Archeologico di Sala Consilina.

L'appello a Sangiuliano

La Certosa di Padula, come sito Unesco e Grande Attrattore Culturale della Campania potrebbe anche avere, invece, gestione autonoma, così come Paestum e Velia. “Sulla proposta – conclude Faiella – chiederemo un incontro con il Ministro Sangiuliano, ed attiveremo da subito il nostro coordinatore nazionale di settore, Giuseppe Nolè, per trovare una sintesi che possa portare risultati utili a breve”.