Sanità, la Direzione Generale del Ruggi smentisce il Nursind

Smentisce la nota diffusa in mattinata dalla Organizzazione Sindacale Nursind, la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, in quanto precisa di "aver sempre manifestato la propria vicinanza al lavoro di tutto il personale, indipendentemente dal ruolo di ciascuno, adottando una politica di valorizzazione e uno stile partecipativo, consapevole dell'importanza di ogni operatore nella presa in carico e cura degli assistiti". La dichiarazione resa in occasione della visita al Presidio "Ospedale Amico G. Fucito" evidenziava che la carenza di personale del Pronto Soccorso è da riferirsi in maniera critica, per le mote motivazioni, alla dirigenza e che per gli operatori del comparto vengono assicurati gli standard revisti dalla normativa regionale vigente. Infatti, ad oggi, presso il Pronto Soccorso del Ruggi sono assegnati 84 Infermieri standard da 48 a 70 unità,49 Operatori Socio Sanitari (standard da 16 a 23 unità), oltre a 3 Ausiliari Specializzati e 1 Operatore Tecnico.

La precisazione