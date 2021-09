Salerno: la Polizia Stradale ha un nuovo dirigente

La Polizia Stradale di Salerno ha un nuovo dirigente: è Vera Galli Lami, di origini salernitane, precisamente di Nocera Inferiore.

La scheda

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza specializzandosi in diritto amministrativo. Tra gli incarichi più rilevanti si segnalano quelli di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Milano, di Vice Dirigente del Commissariato sezionale di Monforte-Vittoria, sempre a Milano, e di Dirigente della IV Sezione della Squadra Mobile di Milano. Assegnata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha prima ricoperto l’incarico di Funzionario addetto al Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori della Direzione Centrale delle Risorse Umane e, successivamente, quello di Vice Dirigente dell’Ufficio Affari Generali della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione (Ucigos). Nel 2017, Vera Galli Lami ha prestato servizio nella città di Salerno, dove ha assunto l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. Il 1° luglio 2019 è stata promossa Primo Dirigente e assegnata all’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S. in qualità Vice Consigliere Ministeriale presso lo staff del Capo della Polizia. La dottoressa Vera Galli Lami sostituisce il collega Giuseppe Persano, trasferito alla Sezione Polizia Stradale di Bari.