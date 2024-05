Strade colabrodo a Salerno, disabile cade in una buca e si ferisce: la denuncia

Polemica per la condizione delle strade della città di Salerno. A riportarlo sui social una cittadina, che segnala l'incidente occorso ad una persona disabile, caduta in una buca sulla strada riportando due costole e la clavicola rotta e tre punti di sutura sulla fronte. "Una passeggiata - dice la cittadina sui social - fatta in una bellissima giornata della festa della Mamma, poteva essere la fine di una vita di una persona disabile. Ci vuole attenzione alla salute ed al benessere dei propri concittadini".