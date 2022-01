Assegni di cura per disabili gravissimi: Nocera Inferiore riceve fondi regionali

Arrivano assegni di cura per disabili gravissimi. La Regione Campania ha di recente trasferito, nell'ambito del programma 2020 2022 FNA, un acconto di 302.758,66 al Comune di Nocera Inferiore.

Lo scenario

L'acconto è sulla somma stanziata per assegni di cura destinato in via prioritaria ai disabili gravissimi in carico alle cure domiciliari integrate. L’ufficio di Piano S1_1 ha portato a termine in questi giorni tutte le procedure contabili ed amministrative e sta liquidando le somme dovute ai beneficiari. È di ieri la pubblicazione della determina di impegno di spesa. I nuclei familiari dei beneficiari riceveranno, così come stabilito dalla Regione Campania, un pagamento bimensile di 2.400 euro. Si sblocca finalmente una vicenda delicata che ha tenuto in ansia le famiglie interessate ed i Comuni del Piano di zona e il Comune Capofila. E' stato dato corso alle attività di liquidazione con i pagamenti in arrivo per la prossima settimana.