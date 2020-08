Disagi a Bracigliano: riduzioni e sospensioni idriche, ecco dove

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che, a causa di considerevoli riduzioni nell’approvvigionamento idrico in questo periodo, a cui si aggiungono i forti assorbimenti dovuti alle temperature elevate, nel Comune di Bracigliano sono previste: mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica nelle ore notturne, tra le 24:00 e le 05:00 del mattino, a partire da oggi giovedì 27.08.2020, fino a giovedì 03.09.2020.

I nostri tecnici per ristabilire gli accumuli della risorsa e la conseguente regolare distribuzione, stanno intervenendo con manovre di regolazione dei flussi, limitate nelle ore di minor bisogno, quelle notturne, e circoscritte in modo alternato a determinate porzioni del territorio. Si invitano pertanto gli utenti, in questi periodi di maggiore criticità idrica, a considerare un utilizzo più consapevole della risorsa mettendo in essere le buone pratiche di consumo con un uso più razionale e parsimonioso dell’acqua, evitando sprechi o cattive abitudini di impiego.

Nell’assicurare la massima attenzione ai bisogni degli utenti e le migliori soluzioni di fornitura del servizio, ci scusiamo per i possibili disagi che potranno verificarsi.