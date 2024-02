Trasporto eccezionale sull'A2 del Mediterraneo: disagi tra Pontecagnano e Battipaglia

Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale destinato ai lavori di costruzione della sottostazione elettrica Terna in località Montecorvino, nei giorni di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, ci saranno delle limitazioni al transito lungo il tratto della A2 'Autostrada del Mediterraneo', in provincia di Salerno. Nella fascia oraria notturna dalle ore 22 di lunedì e le ore 6 di martedì, sarà infatti interdetto al transito veicolare il tratto autostradale in direzione sud dal km 18,425 (svincolo di Pontecagnano Nord) al km 28,300 (Svincolo di Battipaglia), inclusa la chiusura dello Svincolo di Pontecagnano sud -Montecorvino Pugliano.

I dettagli

Il traffico in direzione sud verrà deviato, con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Pontecagnano Nord (Km 18,425), con proseguimento sulla SS 18 'Tirrena Inferiore passando per i comuni di Pontecagnano, Bellizzi e Battipaglia in direzione A2 con rientro in Autostrada, presso lo Svincolo di Battipaglia.