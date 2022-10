"Con le prime piogge, stand allagati al mercato di via De Crescenzo: l'urlo dell'Anva

"Con le prime piogge, ci ritroviamo al mercato di via De Crescenzo di nuovo con la copertura che fa acqua da tutte le parti": lo ha denunciato l'Anva di Salerno, che "fa appello al Comune per la risoluzione del problema già da vari anni: addirittura nell'aprile del 2021 sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dichiarato in parte la copertura non agibile e necessaria la messa in sicurezza", ricordano gli ambulanti.

La denuncia

"Oggi 13 ottobre 2022 siamo ancora in attesa di tutto ciò, stiamo facendo il girotondo al Comune su di chi è la competenza, fatto sta che a rimetterci sono gli operatori ambulanti di quel mercato totalmente abbandonato, cosa vogliamo fare? Vogliamo far fallire gli ambulanti per dire che è colpa loro dopo se il mercato non c'è più? - continuano dall'Anva- È arrivato il momento di dare e darci risposte serie, se chi deve decidere, Assessori e Dirigenti, non ne sono capaci, allora diano le dimissioni perché noi siamo stufi!", hanno concluso.