"Finiti i numeri" all'Anagrafe: negato il servizio a un cittadino durante l'orario di apertura dell'ufficio, Help allerta i carabinieri

Ci rammarica constatare che, ancora una volta, ci ritroviamo a riportare criticità relative agli uffici comunali di Salerno. Dopo i problemi sollevati negli ultimissimi anni, prima in merito alla chiusura di diversi Uffici di Anagrafe sul territorio (chiusure avvenute già nel corso del 2019, perciò ben prima dell'emergenza Covid) per mancanza di personale e, successivamente, per segnalazioni relative all'inefficienza, alla disorganizzazione e alla lentezza nel rilascio di documenti di riconoscimento e certificazioni anagrafiche, che causavano, quando eravamo già in zona gialla, attese di oltre due mesi per ottenere un documento, l'ennesimo episodio si è verificato nella giornata del 22 marzo.

Lo denuncia il vicepresidente dell'associazione Help, Lorenzo Forte. Nel pomeriggio di ieri, infatti, proprio il vice presidente, recatosi presso gli Uffici di Anagrafe del quartiere Pastena in via Madonna di Fatima alle ore 16.15, ha raccontato di aver riscontrato un atteggiamento poco collaborativo da parte di un dipendente, tradotto in un invito a tornare in un altro giorno perché, a suo dire, i numeri per le richieste di carta d'identità erano "finiti". Tutto questo avveniva in pieno orario di ricevimento degli uffici, così come pubblicato sul sito dell'Ente, che prevede nei giorni di martedì e giovedì l'apertura tra le 16 e le 17.20. "Il servizio di rilascio della carta d'identità o di un documento provvisorio- sottolinea Forte- non è un una cosa che si può rimandare a cuor leggero, considerato anche che, in questo caso specifico, Lorenzo Forte, nella sua veste di volontario, stava accompagnando un cittadino extracomunitario residente a Salerno, il quale, con maggiore difficoltà rispetto a chi conosce bene l'apparato amministrativo della nostra città, affronta le barriere architettoniche della burocrazia in un Paese che conosce ancora poco. Al momento di chiedere quindi che venisse data la possibilità, all'utente accompagnato, di accedere ad un servizio essenziale, veniva risposto di tornare in un'altra data, con una leggerezza spaventosa ed aggiungendo persino che avevano mandato via già dieci persone. Dieci cittadini a cui oggi è stato impedito di ottenere un documento di identità. A seguito dell'insistenza rispetto a vagliare la possibilità di fare il proprio dovere, il dipendente ha preferito invitare Lorenzo Forte ad uscire, con toni sempre più accesi".

Le conclusioni e l'appello

A seguito, da parte del vicepresidente di Help, di una richiesta di chiarimento telefonico, prima alla Polizia Municipale e successivamente al corpo di Polizia di Stato e dopo i dinieghi all'accesso al servizio, sopraggiunte le forze dell'ordine, è stato identificato il dipendente. Intanto i colleghi hanno provveduto a produrre il documento richiesto alla persona accompagnata da Lorenzo Forte. "Sebbene non si intenda proseguire con una denuncia, vogliamo rendere pubblico questo increscioso episodio alla stampa per invitare i dirigenti del Comune ed il Sindaco a sollecitare i dipendenti comunali, invitandoli ad un approccio più collaborativo verso le istanze della popolazione. - conclude Forte- I cittadini di Salerno, ed in generale tutti quelli che rivolgono richieste negli uffici preposti, meritano di essere trattati con rispetto e l'operato degli impiegati va sempre improntato sulla trasparenza e sull'efficienza amministrativa e non coniugato ad approcci arbitrari. Si ringrazia l'Ufficio di Anagrafe di Pastena, ovvero la parte collaborativa che ci tiene a fare il proprio lavoro in modo professionale dedicandosi al pubblico. Restano, purtroppo, ancora poche ma pesanti eccezioni".