Cambio del medico di base all'Asl: "Anche noi anziani del centro dirottati da via Vernieri a Pastena"

"Ci siamo recati presso l'Asl di via Vernieri per effettuare il cambio del medico di base, visto che il nostro è andato in pensione. Ci hanno dirottato all'Asl di Pastena dove, al di là delle difficoltà logistiche di spostamento per noi anziani del rione Carmine e non solo, abbiamo trovato lunghe code di utenti e l'avviso che alle ore 12 il servizio sarebbe stato chiuso". Questa la denuncia di un cittadino che, attraverso il comitato di quartiere San Francesco presieduto dal Laura Vitale, ha evidenziato i notevoli disagi patiti dagli anziani e da chi non si sposta con facilità in città.

Nessuna spiegazione riguardo alla sospensione del servizio in via Vernieri, è stata fornita al cittadino che, nonostante si sia poi recato nella sede della zona orientale, non è comunque riuscito ad effettuare l'operazione a lui utile: "Mi è stato detto che alle 12 avrebbero chiuso l'ufficio e che quindi sarebbe stato necessario tornare la mattina seguente, presumibilmente alle 7.30-8, visto che già poco prima delle 10, l'Asl di Pastena risultava affollatissima", continua il residente di via Carmine. Del suo stesso avviso, altri salernitani della zona centro: "Se esiste l'Asl di via Vernieri, perchè dobbiamo recarci a Pastena? Il cambio del medico di base sta interessando moltissimi pazienti: che senso ha arrecare ulteriori disagi a chi non risiede nella zona orientale?". L'auspicio è che l'Asl possa riattivare l'ufficio addetto di via Vernieri.