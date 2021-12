Caos nei centri vaccinali, l'Asl Salerno: "Presto in servizio nuovo personale"

"L'Asl Salerno è al lavoro per dare una risposta adeguata all'enorme afflusso che si sta registrando nei centri vaccinali". Lo dichiara in una nota l'Asl di Salerno, dopo gli assembramenti e i disagi nei centri vaccinali del Teatro Augusteo e della parrocchia di Sant'Eustachio.

"Proprio in queste ore sono arrivate le idoneità per immettere in servizio altri dipendenti, che saranno presto attive ei centri vaccinali della provincia. Contemporaneamente dalla Regione Campania sono arrivati i decreti di proroga e riconferma delle varie categorie di personale assunto a tempo determinato con procedure di urgenza. Procedure, che per essere attuate, sono comunque soggette a passaggi burocratici ed autorizzativi, che però, allo stato, possono dirsi superate".