Dall'incivilità alla mancanza di servizi: il centro storico "chiede aiuto", l'assessore Tringali fissa un incontro

Riflettori puntati sulle criticità relative a pulizia, igiene, raccolta rifiuti, parcheggi abusivi ed assenza di decoro urbano, oltre che su diversi disagi legati alla movida denunciati dai salernitani: l’assessorato alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile, presieduto da Claudio Tringali, ha annunciato un incontro con i cittadini, martedì 24 maggio, alle ore 9.30 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città.

Le tematiche

Numerose, le segnalazioni giunte dai residenti del centro storico, per la scarsità dei cestini dei rifiuti, la violazione delle normative regolamentari in tema di deiezioni canine, lo scorretto ed errato conferimento dei rifiuti urbani depositati fuori degli orari consentiti e molto spesso sui marciapiedi. E, ancora, per la presenza nei più suggestivi siti del centro storico di dehors di scarso pregio, realizzati con materiali scadenti, per la necessità di garantire abbellimenti floreali riportanti, a titolo esemplificativo, diciture come “Salerno” o “Benvenuti” e, ancora, per la richiesta di aree pedonali e itinerari caratteristici (anche per trekking urbano) di valenza panoramica, naturalistica e storica. I salernitani chiedono, poi, anche un aumento dei servizi igienici pubblici e denunciano la mancanza di segnaletiche per monumenti, siti storici, luoghi d’interesse turistico. Infine, l'auspicio è che sia programmato l'aumento dei controlli e dei parcheggi. Dunque, l'Assessorato e i dirigenti, gli operatori di categoria, i vigili urbani, le società partecipate, le associazioni e i comitati del Centro Storico si incontreranno il 24 maggio al Comune, per individuare soluzioni.