Ressa e disagi all'Ufficio Immigrazione di largo San Tommaso d'Aquino: la denuncia

Ressa e disagi presso la IV sezione dell'Ufficio Immigrazione della Questura, in Largo San Tommaso d'Aquino. Attese infinite, infatti, questa mattina, per gli innumerevoli immigrati che si sono recati negli uffici per la richiesta di asilo politico, per i titoli di viaggio e per le altre pratiche di cui si occupa la Questura.

La denuncia

"All'interno degli uffici sono operativi solo due impiegati oggi: impossibile gestire la folla in queste condizioni - osserva una mediatrice esterna- Inoltre, molti stranieri non hanno ricevuto l'orientamento richiesto da chi al contrario sarebbe tenuto a fornirglielo". Necessario, dunque, un rafforzamento del personale presso la IV sezione di largo San Tommaso, con una riorganizzazione che garantisca un'accoglienza più umana agli utenti che si trovano a vivere svariati disagi recandosi all'Ufficio Immigrazione.