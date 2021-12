Allagamenti a Torrione: Protezione Civile impegnata da 3 giorni, disagi ad Eboli

Sono impegnati da tre giorni a ripristinare la sicurezza in via Lucio Orofino, a Torrione, i volontari del Nucleo Protezione Civile di Salerno. Proseguono, infatti, i lavori, dopo l'allagamento del sottopasso provocato dalle bombe d'acqua degli scorsi giorni.

Disagi ad Eboli

Intanto, ad Eboli, ieri, l’assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto, insieme alla Polizia Municipale, diretta dal comandante Sigismondo Lettieri, e dalla Protezione civile guidata da Raffaella Ruggiada, e con la squadra della manutenzione sotto la responsabilità di Francesco Mandia, è stato occupato in interventi d’urgenza. I disagi maggiori al sottopasso del rione Pescara, in via Padre Gabriele Danisi, Piante di Cesareo e San Donato. Dopo aver fatto defluire l’acqua accumulatasi, nel pomeriggio sono state riparate diverse buche. Anche al Prato situazione di emergenza. I canali di irrigazione del Consorzio non hanno tenuto. Per quest’ultima situazione è accorso il sindaco in persona che ha sollecitato l’intervento del Consorzio per una celere manutenzione in modo da evitare futuri allagamenti. Infine un movimento franoso sulla provinciale 350 che è stato prontamente circoscritto e contenuto per evitare incidenti. "Eboli paga anni di incuria e dissesto idrogeologico e la carenza del personale addetto alla manutenzione. Problemi ai quali l’amministrazione ha intenzione di porre rimedio nel minor tempo possibile", si legge in una nota del Comune.